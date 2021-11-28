ЦСКА — «Зенит»: эксперты назвали фаворита главного матча 16-го тура РПЛ

28 ноября в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» состоится матч 16-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит». Начало игры — в 20:00 мск.

Букмекеры считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.94. В случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 1940 рублей. Победа красно-синих оценивается в 4.10. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Прогноз Максима Калиниченко на матч ЦСКА — «Зенит».

Аналитики думают, что матч чемпионата России ЦСКА — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.16. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.70. Гол Артёма Дзюбы идёт за 2.25, гол Малкома — за 2.85, гол Антона Заболотного — за 3.85.

Прогноз Виктора Гусева на матч ЦСКА — «Зенит».

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