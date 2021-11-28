«Спартак» — «Динамо»: ставка Павла Лысенкова с коэффициентом 4.40 на матч КХЛ

Журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Спартак» и московское «Динамо».

Ставка: победа «Динамо» + тотал больше 5.5 шайбы за 4.40.

Недавно «Спартак» выдал серию из двух с половиной матчей, в которых не забил ничего. Но потом команду начало прорывать, хотя стабильность она так и не обрела. 5:2 с «Барысом», 4:2 в Хельсинки с «Йокеритом», но сразу же 1:6 от «Йокерита» в Москве, за чем последовали 6:4 с «Куньлунем» в Мытищах. Хорошо хоть красно-белые забросили 16 шайб в этих четырёх матчах, и в этом смысле «Спартак» прорвало.



«Динамо» же выдаёт серию из шести побед, которая увенчана 7:6 в овертайме с «Трактором» в последнем матче. Это было великолепно! Но вообще бело-голубые в последних шести играх забросили 22 шайбы, то есть 3,67 за матч. И такая результативность связана не только с тем, что у этих клубов очень приличная атака. Вратари там не совсем надёжные, хотя и способны поймать кураж.



И ещё учтите, что матч стартует в 14.00 по московскому времени. Мне кажется, из-за этого команды должны быть чуть посвежее.



Я бы в этом матче взял кэф 4.40 на то, что в этом матче мы увидим тотал больше 5.5 шайб в основное время, и при этом «Динамо» одержит победу в основное время. В принципе я даже удивлюсь, если какой-то из команд удастся засушить игру. Ну а динамовцы в целом по чемпионату объективно сильнее, чем «Спартак».

Прогноз Владимира Вуйтека на матч «Спартак» — «Динамо».

Прогноз Анатолия Емелина на матч «Йокерит» — «Локомотив».