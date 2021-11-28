«Челси» — «МЮ»: смотреть онлайн, прямая трансляция матча, во сколько начало

28 ноября состоится матч 13-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 19:30 мск. В прямом эфире встречу покажет «Okko Спорт».



Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.61. Успех манкунианцев оценён экспертами в 6.55. Ставки на ничью принимаются за 4.35.



Букмекеры уверены, что матч «Челси» — «Ман Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57.



Поставить на «обе забьют» можно за 1.76, гол Криштиану Роналду оценён в 2.60.



Прогноз Артура Петросьяна на матч «Челси» — «МЮ».



Прогноз на матч «Челси» — «МЮ» с коэффициентом 2.60.



Прогноз Максима Калиниченко на матч «Наполи» — «Лацио».