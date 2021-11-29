«Уфа» — «Спартак»: эксперты оценили шансы красно-белых в матче 16-го тура РПЛ

29 ноября состоится матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» — «Спартак». Начало игры — в 17:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».
Букмекеры отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.10. Успех уфимцев оценён экспертами в 3.68. Ставки на ничью принимаются за 3.62.
Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Уфа» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.46. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.85, на гол Александра Соболева — за 2.65, на гол Гамида Агаларова — за 2.95.
Прогноз Александра Мостового на матч «Уфа» — «Спартак».
Прогноз на матч «Уфа» — «Спартак» с коэффициентом 2.12.
Прогноз Александра Мостового на матч «Арсенал» — «Локомотив».
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