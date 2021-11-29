«Уфа» — «Спартак»: прогноз Романа Нагучева на матч 16-го тура чемпионата России

Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий «Матч ТВ» Роман Нагучев дал прогноз на матч 16-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Уфа» – «Спартак».
Ставка: победа «Уфы» с форой (+1.5) за 1.25.
«Спартак» в Лиге Европы и чемпионате России – две разные команды. «Уфа» – один из самых неудобных соперников для красно-белых в Премьер-Лиге.
Прогноз Алексея Андронова на матч «Уфа» — «Спартак».
Причём это касается как домашних, так и гостевых матчей. Мы уже видели поражение москвичей со счётом 0:1, 0:3. Николай Рассказов даже забил в свои ворота.
«Спартаку» будет очень сложно в Уфе в этом году. Поэтому я думаю, что «горожане» соберутся. Это очень домашняя команда.
Мне кажется, можно взять победу «Уфы» с Ф1 (+1.5). Причём это можно сделать даже с закрытыми глазами», — сказал Нагучев.
Прогноз Александра Мостового на матч «Уфа» — «Спартак».
Прогноз Эдуарда Мора на матч «Уфа» — «Спартак».
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