СКА — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 СКА – «Северсталь».



Ставка: ничья за 5.45.



«Северсталь» у нас нынче не просто на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции, то есть, на минуточку, выше СКА, как бы кому в Северной столице это ни было противно, но и вовсю подпаливает пятки ЦСКА и московскому «Динамо». И даже текущий лидер Запада и солнечной Финляндии ушёл совсем недалеко. В общем, как писал Лев Николаевич, «всё смешалось в доме Облонских…»



Жаль, конечно, что череповчанам не довелось скататься в Питер этак пару неделек назад, когда СКА проигрывал всем подряд и кому попало. Шансы продлить армейцам «весёлую» серию были бы побольше. А сейчас СКА вроде бы очухался, разобрался со своими звёздами, перестал (может быть) валять дурака и вот уже выиграл два матча подряд. И при нынешних раскладах всё-таки является фаворитом предстоящего матча, пусть и совсем маленьким, как туберкулёзная палочка, заметная только в электронный микроскоп.



То есть битва будет, и это, по всей видимости, будет битва равных соперников. Календарь в данном случае, как обычно, совершенно случайно находится на стороне СКА, дав питерцам дополнительное время для отдыха. Но «Северстали» к этому не привыкать, череповчане вошли в ритм, и им лишний день отдыха вполне может даже выйти боком.



Вангую: ждёт нас ничья в основное время. Потом хозяева за счёт дикого превосходства в индивидуальном мастерстве возьмут второе очко, но в целом все останутся довольны», — сказал Лебедев.

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