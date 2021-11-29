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СКА — «Северсталь»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

СКА — «Северсталь»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Санкт-Петербурге
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Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал свою ставку на матч КХЛ СКА – «Северсталь».

Ставка: победа СКА с форой (-1.5) за 1.88.

«Северсталь» продолжает удивлять. На протяжении 17 матчей команда набирает очки. В трёх последних матчах сезона пропущено всего две шайбы, причём череповчанам удалось оставить свои ворота в неприкосновенности в игре с одним из сильнейших клубов КХЛ – ЦСКА. Дружина Андрея Разина тогда победила со счётом 3:0, забросив по одной шайбе в каждом из периодов. «Северсталь» немного пропускает, но при этом и немного забивает.

Чего никак нельзя сказать про СКА. Армейцы и сами забивают, и соперникам позволяют. По крайней мере, в двух последних матчах с участием питерского клуба было заброшено 17 (!) шайб. Судя по всему, спад у СКА позади и теперь команда с берегов Невы старается наверстать упущенное.

СКА и «Северсталь» занимают соседние места в турнирной таблице, что делает их очную дуэль ещё более принципиальной. Армейцы смогут выиграть и выйдут в таблице Западной конференции на третье место. Ставим на победу СКА с форой (-1.5)», — сказал Плющев.

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