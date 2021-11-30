«Адмирал» — «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Адмирал» — «Салават Юлаев».
Ставка: победа «Салавата Юлаева» в основное время за 1.51.
«Проиграв в Хабаровске, «Салават Юлаев» довёл свою проигрышную серию до четырёх матчей, что выглядит определённым нонсенсом. При том что из четырёх соперников, которым уфимцы проиграли подряд, только один является для них приличным – московское «Динамо». С остальными «юлаевцы» по жизни разбирались если не шутя, то, по крайней мере, не сильно перенапрягаясь. А тут вдруг… И уже «Адмирал», занимающий последнее место везде, где только можно – от дивизиона до всей лиги, — кажется фаворитом предстоящего матча. Ещё и потому, что во Владивосток уфимцы приехали из Хабаровска. А второй матч на Дальнем Востоке играть всегда тяжелее.
А ещё «Салават» в принципе не любит Владивосток и тамошнюю узкую площадку. Нельзя сказать, что там он проигрывает совсем всё, конечно нет. Есть и победы, есть и крупные победы. Но поражений во Владивостоке всё равно больше, и это даже при нормальном и вменяемом «Салавате» представляет из себя серьёзную проблему.
А когда он, как сейчас, ненормальный?
Вот и получается, что последняя команда лиги – фаворит, как ни крути. И я не вижу у «Салавата» возможностей что-то кардинально поменять в игре. На это была европауза, и, похоже, она не пошла уфимцам на пользу. Но всё-таки я предположу, что даже в своём нынешнем полубессознательном состоянии «Салават» должен владивостокцев обыгрывать. Пусть на морально-волевых, пусть с минимальным счётом, но должен. И обязан. Поэтому я всё-таки ставлю на гостевую победу «Салавата» с минимальным преимуществом в счёте», — сказал Лебедев.
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