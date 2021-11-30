«Лидс» — «Кристал Пэлас»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч чемпионата Англии «Лидс» — «Кристал Пэлас».
Ставка: победа «Лидса» за 2.44.
Белые вроде бы поднимаются со дна турнирной таблицы, он уже вне зоны вылета с 12 баллами. Дома команда забивает в среднем один гол за игру, заработав за шесть туров шесть баллов. В предыдущем туре она отобрала очки на выезде у «Брайтона» (0:0), пусть и отличиться не получилось.
На мой взгляд, сегодня встречаются равные противники. В таких случаях очень важным фактором является домашнее поле. На своём стадионе хозяева играют гораздо лучше и стабильно забивают при этом.
«Стекольщики» находятся в достаточно неплохих кондициях и за восемь противостояний проиграли лишь один поединок. В предыдущем туре серия без поражений прервалась — 1:2 с «Астон Виллой». Они в итоге расположились на промежуточном 11-м месте, набрав 16 пунктов.
По моему мнению, «орлы» сегодня не справятся, всё-таки в обороне они пропускают в среднем более двух голов на выезде. В гостях всего лишь одна виктория у команды, так что сегодня будет тяжело», — сказал Павлюченко.
Где покажут матч «Фиорентина» — «Сампдория»?
Прогноз на матч «Эвертон» — «Ливерпуль».
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