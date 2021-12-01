«Эвертон» – «Ливерпуль»: прогноз Алексея Андронова на игру АПЛ

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Эвертон» – «Ливерпуль» в 14-м туре английской Премьер-лиги сезона-2021/2022.



Ставка: индивидуальный тотал «Ливерпуля» больше 2.5 за 2.36.



«Дерби в чемпионате Англии. Достаточно интересный матч. Мы понимаем, что дерби — встреча вне турнирной таблицы и всего прочего. Но уж больно плох «Эвертон» сейчас. 7 игр без побед у него, всего 1 победа в последних 10 встречах. «Ливерпуль» же набрал очень хороший ход сейчас — победно марширует.



Последний матч, состоявшийся в феврале, «Эвертон» выиграл на поле своего соперника. Думаю, что «Ливерпуль» об этом тоже помнит. Если он не помнит, то игрокам напомнят перед матчем. Мне кажется, тут довольно однозначная история. «Ливерпуль» выйдет не просто положить в копилку три очка, а, поскольку это дерби, и Клопп умеет настраивать команду на такие матчи, выйдет уничтожать своего соперника.



Несмотря на то, что это выездная игра для команды Клоппа, «индивидуальный тотал „Ливерпуля“ больше 2,5 мяча» с коэффициентом 2.36 — это очень хорошая ставка. Жирный коэффициент. Смело, амбициозно, но все, как мы любим», — сказал Андронов.

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