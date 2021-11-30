«Эвертон» — «Ливерпуль». Юрген Клопп испортит Рафаэлю Бенитесу вечер ностальгии

«Ливерпуль» забивает по три мяча за игру в АПЛ, а «Эвертон» не может выиграть семь туров кряду.

1 декабря состоится матч 14-го тура АПЛ «Эвертон» — «Ливерпуль». Начало игры — в 23:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.43. Успех «Эвертона» оценён экспертами в 8.50. Ставки на ничью принимаются за 5.40.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Эвертон» — «Ливерпуль» 1 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Эвертон» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.61. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз матча 14-го тура АПЛ «Эвертон» — «Ливерпуль» (01.12.2021)

В английской Премьер-лиге стартует 14-й тур, 1 декабря состоится шесть встреч. Среди прочих выделяется мерсисайдское дерби. «Эвертон» на стадионе «Гудисон Парк» примет «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 23:15 мск. Арбитр — Пол Тирни.

«Эвертон» упал на 14-ю строчку чемпионата Англии. Уже седьмую игру кряду не может выиграть, при этом ничейных результатов всего два: с «Манчестер Юнайтед» (1:1) и «Тоттенхэмом» (0:0). В остальных матчах терпел поражения. Даже с «Брентфордом» (0:1) и «Уотфордом» (2:5), которых грандами назвать трудно.

Последние два тура ознаменовались неудачами, опечалили болельщиков «ирисок» как раз «Брентфорд» (0:1) и «Манчестер Сити» (0:3). По воротам «горожан» нанесли всего четыре удара, лишь один из них пришёлся в створ. Такого рода кризис едва ли способствует развитию карьеры Рафаэля Бенитеса в Англии.

Хотя испанец до сих пор держится у руля и пользуется поддержкой руководства. Уже давно тренер не выделяется ничем знаменательным, Лига чемпионов с «Ливерпулем» осталась в далёком прошлом. В «Челси» хотя бы брал Лигу Европы, хотя ждали большего. А «Ньюкасл» не смог спасти от вылета в Чемпионшип. Потом была командировка в Китай. И возвращение в АПЛ.

В последнее время идеи специалиста не работают. В матче с «Ливерпулем» игроки наверняка выложатся по полной, однако шансов на успех совсем мало. Во-первых, ввиду своей слабой формы. Во-вторых, сами красные сейчас невероятно хороши.

В прошлом туре АПЛ разгромили «Саутгемптон» (4:0), ранее с таким же счётом поиздевались над «Арсеналом» (4:0). И сократили отставание от лидирующего «Челси» до двух очков. Битва за золото обещает стать одной из самых жарких за последние годы. Претендентов сразу трое: «Челси», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

При этом сразу двое футболистов красных идут в лидерах гонки бомбардиров АПЛ. Первый, конечно же, Мохаммед Салах с 11 голами. А на третьей строчке — сразу за Джейми Варди — идёт Диогу Жота с семью мячами. Конкурентам можно только посочувствовать, кажется, против такого «Ливерпуля» нет приёма.

Подопечные Юргена Клоппа просто великолепны в атаке, 39 мячей в чемпионате Англии. И это всего-то за 13 туров! В Лиге чемпионов аналогичная картина: 15 мячей за пять встреч и пять побед. Вследствие чего выход из группы с первого места обеспечен, отрыв от ближайшего преследователя составляет 10 очков. Просто фантастика.

В очередном мерсисайдском дерби «Ливерпуль» выглядит явным фаворитом. Сейчас команды находятся в совершенно разных весовых категориях.

Возьмём Ф2 (-1.5) за коэффициент 2.07. Можно даже взять фору посмелее: Ф2 (-2) за 2.87. Настолько сейчас хороша банда Клоппа, и настолько разочаровывают «ириски». Обычно синие дают бой в дерби, последнюю очную встречу даже выиграли со счётом 2:0. Но теперь шансов у них откровенно мало.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Эвертон» — «Ливерпуль» 1 декабря 2021 года

«Ливерпуль» проходит катком по всем подряд, громит даже по-настоящему крепкие клубы в Лиге чемпионов. В АПЛ тоже не отстаёт, демонстрируя лучшую результативность в лиге. Почему бы и на требл не замахнуться? А «Эвертон» совсем сдал, успехами при Бенитесе не пахнет. Думаем, предстоящее дерби заберут красные. Причём очень уверенно.



Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за коэффициент 2.07.