СКА — «Динамо» Минск: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 СКА – «Динамо» Минск.



Ставка: победа СКА с форой (-1.5) за 1.83.



«Ну вот, очередная светлая сказка СКА, пришедшая на смену шестиматчево-тёмной, продлилась совсем недолго, всего-то два матча. Едва на пути питерцев оказались серьёзные соперники, как моментально последовало поражение. Весьма, знаете ли, издевательское – с шайбой в пустые ворота на глазах своей публики. Таков уж, видимо, нынешний уровень СКА, который никак не может превратиться в суммарный уровень игроков СКА. Потому что индивидуальный уровень питерских игроков однозначно превосходит любую другую команду КХЛ. Но пока корм всё не в коней.



Но теперь питерцы могут перевести дух, потому что «Северсталь» уехала, зато приехало минское «Динамо», которое нынче «штормит» так, что мама не горюй. «Зубров» уже доштормило до восьмого места на Западе, снизу к нему подкрадывается «Торпедо», да и сочинцы со своей четырёхматчевой победной серией тоже крошат батон на минчан. А тут на тебе, Питер, да сразу после первой победы, которая с грехом пополам закрыла чёрную серию.



Предположу, что такое минское «Динамо», какое есть сейчас, СКА должен обыгрывать не то что совсем без тренера, но даже если тренер станет им немножко вредить. Ну в самом деле — разница в потенциалах колоссальная, да ещё минчане в Питере играть не любят и не умеют – последнюю победу в Северной Пальмире они одержали четыре года назад.



В общем, победа СКА, не беспроблемная, но и без нервных надрывов. В основное время и с преимуществом от двух шайб и более», — сказал Лебедев.

Чего ждать от матча «Витязь» — «Йокерит»?



Прогноз на матч «Трактор» — «Амур».



Прогноз на матч СКА — «Динамо Минск».