«Дженоа» — «Милан»: ставка Максима Калиниченко на игру Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч итальянской Серии А «Дженоа» – «Милан».



Ставка: победа «Милана» с форой (-1) за 2.06.



«Дженоа» примет дома «Милан» в очередном туре Серии А. Очень интересный матч, особенно для любителей украинского футбола. Ведь хозяев поля сейчас тренирует Андрей Шевченко. Фанаты миланцев тоже, думаю, будут рады видеть своего прославленного игрока, даже в роли наставника противников.



Однако для обычных любителей футбола данная встреча может быть не столь интригующей. Ведь «Дженоа» в этом сезоне очень слаб. Собственно, экс-тренер сборной Украины и возглавил команду не из-за её «хорошей жизни». Сейчас клуб стоит в зоне вылета на 18-й строчке. В большинстве последних игр он сыграл вничью.



А вот «Милан» в этом сезоне снова радует своих фанатов. Команда борется за скудетто, идёт вровень на этот раз с «Наполи». Правда, в последних играх команда Пиоли начала немного сдавать – два поражения и одна ничья в трёх турах. Причём проиграли миланцы не самым уж сложным соперникам – «Сассуоло» (1:3) и «Фиорентине» (3:4).



Сейчас, я считаю, «Милан» уже не имеет права на потерю очков. Даже ничья будет для него провалом. «Наполи» уже отрывается от второго места на три балла. Ещё дарить преимущество сопернику миланцам никак нельзя. «Дженоа» же хочется пожелать удачи, но в этом матче гости, скорее всего, победят», — сказал Калиниченко.

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