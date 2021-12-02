Даниил Медведев — Микаэль Имер: прогноз Софьи Тартаковой на матч Кубка Дэвиса

Ведущая «Матч ТВ», экс-ведущая радио «Спорт FM» Софья Тартакова дала прогноз на матч Кубка Дэвиса Даниил Медведев — Микаэль Имер.



Ставка: ТМ 18.5 за 1.90.



«В разгаре Кубок Дэвиса. В четвертьфинале будем играть против команды Швеции. Должно произойти что-то сверхъестественное, чтобы мы не прошли дальше. По составу игроков и по тем позициям, которые они занимают в теннисе, мы, конечно же, явные фавориты и всего турнира в целом.



Медведев, Рублёв, Карацев, Хачанов, Донской — кто ещё может похвастаться таким составом и такой скамейкой запасных? Никто. У сербов есть Джокович, но у нас Медведев и Рублёв, а это игроки топ-5.



Команда Швеции — там выступают братья Имеры. Ребят мы знаем достаточно хорошо, очень талантливые, интересные, но при всём уважении — это, конечно, не Медведев с Рублёвым.



Поговорим о предстоящем матче. Пока мы точно не знаем, кто выйдет на корт, так как заявка будет в день матча, но, скорее всего, Даниила Медведева мы увидим. Он лидер нашей сборной. Он здорово выступает на этом турнире: два матча и две победы. Что самое интересное — дико хладнокровно.



Да, потом, конечно же, есть эмоции. Он общается с ребятами и радуется победам. Сейчас он — король, он очень хорош. За ним приятно наблюдать и на корте, и за его пределами. Но я думаю, что Имер ничего не сможет противопоставить Медведеву», — сказала Тартакова.