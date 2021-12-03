«Зенит» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» – «Ростов» в 17-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



Ставка: гол Азмуна за 1.80.



«Предпоследний тур перед большой паузой начинается в Санкт-Петербурге, где «Зенит» будет принимать «Ростов» — после не самого выдающегося матча в Москве с ЦСКА. Тем не менее «Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу.



У «Зенита» осталось два домашних матча в этом году — этот и с «Челси» в Лиге чемпионов. Потом ещё будет матч с «Динамо» в Москве. А дальше заслуженный отпуск.



Против таких соперников, как «Ростов», «Зенит» старается ещё в первом тайме всё для себя решить. Но в прошлом году, как мы помним, «Зенит» с «Ростовом» помучился — сыграли 2:2. Многое у «Зенита» не получалось.



Но есть определённая тенденция, закономерность. Такие ставки я называю «правило бывших», то есть когда есть пересечения между командами. А между «Зенитом» их более чем достаточно. И Чистяков, и Ерохин, и Азмун играли в «Ростове». В четырёх из последних пяти встреч Азмун забивал ростовчанам. Если будет пенальти, не исключаю, что он пробьёт. Понятно, что Ракицкий забил «Мальмё», но тогда, по-моему, иранца на поле не было. Дзюба тогда не забил. Если сейчас будет пенальти назначен, то Азмун может забить. Плюс Азмун порезче, побыстрее, чем Осипенко и Баштуш. Думаю, у Сердара, который наверняка появится в старте, будет не одна возможность отличиться.



Предлагаю взять гол Сердара Азмуна за 1.80. Кто знает, возможно, это последний матч иранца в РПЛ на «Газпром-Арене». Не сомневаюсь, ему бы очень хотелось отличиться», — сказал Генич.

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