«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Авангард» — «Ак Барс».
Ставка: победа «Авангарда» в матче за 1.83.
«Казалось бы, очень трудный для правильного прогноза матч. Обе команды то играют, как швейцарские часы, вынося соперников вперёд ногами, то вдруг начинают заниматься на льду какой-то ерундой. Причём это всё может чередоваться в двух матчах через день без всякой системы и возможности что-то предсказать.
На самом деле это очень лёгкий для прогноза матч. Почему? Да потому что в нём всё ясно ещё задолго до вбрасывания. Потому что 13 (прописью – тринадцать) последних междусобойчиков этих соперников в рамках регулярных чемпионатов КХЛ (плей-офф не считаем — это отдельная песня) завершились победой хозяев. В том числе и два нынешнего сезона, в которых «Ак Барс» победил в Казани.
Конечно, можно попробовать сыграть на прерывание серии, тем более что вечных серий всё равно не бывает. Но если честно, то и без этой серии «Авангард» конкретно здесь и сейчас выглядит немного посерьёзнее «Ак Барса». Даже если бы не было этой статистики, я бы и без неё ставил на домашнюю победу «ястребов», а уж с ней так и сам бог велел.
Поэтому не буду никому морочить голову при 13 хозяйских победах подряд. Домашняя победа «Авангарда», тяжелейшая, возможно, даже вымученная, не исключено, что и за пределами основного времени, но всё равно», — сказал Лебедев.
Прогноз Максима Лебедева на матч СКА — «Йокерит».
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