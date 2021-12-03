«Авангард» — «Ак Барс»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2021/2022 «Авангард» — «Ак Барс».



Ставка: победа «Авангарда» в матче за 1.83.



«Казалось бы, очень трудный для правильного прогноза матч. Обе команды то играют, как швейцарские часы, вынося соперников вперёд ногами, то вдруг начинают заниматься на льду какой-то ерундой. Причём это всё может чередоваться в двух матчах через день без всякой системы и возможности что-то предсказать.



На самом деле это очень лёгкий для прогноза матч. Почему? Да потому что в нём всё ясно ещё задолго до вбрасывания. Потому что 13 (прописью – тринадцать) последних междусобойчиков этих соперников в рамках регулярных чемпионатов КХЛ (плей-офф не считаем — это отдельная песня) завершились победой хозяев. В том числе и два нынешнего сезона, в которых «Ак Барс» победил в Казани.



Конечно, можно попробовать сыграть на прерывание серии, тем более что вечных серий всё равно не бывает. Но если честно, то и без этой серии «Авангард» конкретно здесь и сейчас выглядит немного посерьёзнее «Ак Барса». Даже если бы не было этой статистики, я бы и без неё ставил на домашнюю победу «ястребов», а уж с ней так и сам бог велел.



Поэтому не буду никому морочить голову при 13 хозяйских победах подряд. Домашняя победа «Авангарда», тяжелейшая, возможно, даже вымученная, не исключено, что и за пределами основного времени, но всё равно», — сказал Лебедев.

Прогноз Максима Лебедева на матч СКА — «Йокерит».

Прогноз Максима Лебедева на матч «Витязь» — «Динамо Минск».