«Зенит» — «Ростов»: прогноз Егора Титова на матч РПЛ в Санкт-Петербурге

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Зенит» – «Ростов» в 17-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Зенита» с форой (-1.5) за 1.70.



«Зенит» в случае победы уйдёт на больший перерыв лидером чемпионата. Думаю, что он не использует такую возможность в домашней игре. Если честно, не верю, что кто-то навяжет «Зениту» реальную борьбу за чемпионство. О «Динамо» много говорят, но всё-таки команда пока сыровата, на мой взгляд. У «Зенита» есть и опыт, и обойма игроков. Не думаю, что ему может кто-то помешать.



Мы видим, как заканчивается большинство домашних матчей «Зенита». Почти никто не может создать ему конкуренцию. Только «Сочи» удалось сотворить сенсацию. Но после этого петербуржцы дома рвут и мечут.



«Ростов» сейчас не в том составе и состоянии, чтобы конкурировать с «Зенитом». Всего 1 очко его отделяет от опасной зоны. В этом сезоне «Ростову» больше надо думать о том, как спастись.



Не буду ничего выдумывать и сыграю «Зенит» с форой (-1.5) мяча. Не знаю, забьёт ли «Ростов», но свои 2-3 мяча «Зенит» наверняка организует», — сказал Титов.

Прогноз Александра Мостового на матч «Зенит» — «Ростов».

Прогноз Константина Генича на матч «Зенит» — «Ростов».

Прогноз Алексея Андронова на матч «Зенит» — «Ростов».