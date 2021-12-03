«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: прогноз Павла Лысенкова на матч НХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором сыграют «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Сан-Хосе Шаркс».



Ставка: победа «Рейнджерс» за 1.92.



«Мы верно предсказали в прошлый раз, что «Рейнджерс» обыграют «Филадельфию» в основное время – так и получилось (4:1).



В двух словах, нью-йоркский клуб сейчас в огне, очень хорош, все на своих местах, команда катит, и никаких проблем у неё не видно.



Если же говорить о «Сан-Хосе», то команда очень удачно провела выезд, победив «Чикаго» (2:0), «Нью-Джерси» (5:2) и «Айлендерс» (2:1 ОТ).



Этот матч с «Рейнджерс» как раз завершает выездную серию. Но «Шаркс» играют уже на следующий день, когда как ньюйоркцы имели один день отдыха. Это важное обстоятельство.



К тому же «Рейнджерс» в Madison Square Garden выиграли шесть последних матчей. И пять из них – в основное время. И это тоже аргумент.



Я бы в этом матче взял кэф 1,92 на то, что «Рейнджерс» победят в основное время. Вот такой очевидный и простой прогноз, и я бы не стал тут мудрить с тоталами», — сказал Лысенков.