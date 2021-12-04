«Салават Юлаев» — «Динамо» М: прогноз Виталия Славина на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Виталий Славин дал прогноз на матч чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Салават Юлаев» и московское «Динамо».



Ставка: ТМ 5.5 за 1.75.



«Крайне сложно прогнозировать победителя в этом матче. Динамовцы сейчас явно на ходу. В девяти последних матчах проиграли только «Спартаку». Да и там всё решило неудачное начало, когда к пятой минуте 41-летний Ерёменко запустил три банки и был заменён на Бочарова. По ходу этой успешной серии 20 ноября пал и «Салават» — 1:3 в Петровском парке.



А вот юлаевцы в конце осени забуксовали – особенно, как это ни странно, на своём льду. Умудрились дома уступить «Торпедо» (0:1) и «Витязю» (2:3 по буллитам). Последний раз в родных стенах побеждали аж 3 ноября – с минимальным перевесом (3:2) одолели аутсайдеров из Хабаровска. 28 ноября дальневосточники взяли реванш – 2:1. Говорят, что после этого под финским наставником Томи Лямся зашатался стул. К счастью для него, через пару дней «Салават» отчасти реабилитировался во Владивостоке – 2:0 с «Адмиралом».



Словом, ситуация в уфимском клубе сложная. И нервная. Руководство и болельщики заждались соответствующей зарплате отдачи от финских нападающих Гранлунда, Маннинена, Хартикайнена. Подсели и Шмелёв с Кулёминым, ударно начавшие чемпионат.



Однако положение обязывает хозяев играть только на победу. Потому отдать кому-то предпочтение тяжело. У юлаевцев вроде выше мотивация. Но тренерская накачка может обернуться тем, что игроки перегорят.



Потому я бы поставил не на счёт, а на количество шайб в матче. Учитывая исключительную важность результата, думаю, рисковать команды не будут и изберут осторожную тактику, дабы не напороться на контрвыпады. А потому голов не должно быть много – не более пяти в основное время», — сказал Славин.

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