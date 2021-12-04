«Крылья Советов» — ЦСКА: прогноз Алексея Андронова на матч РПЛ в Самаре

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Крылья Советов» – ЦСКА в 17-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
Ставка: обе забьют за 1.83.
«ЦСКА отправляется в гости к «Крыльям Советов» в РПЛ. Многие футболисты уже мыслями в отпуске, но надо продолжать играть. ЦСКА оказался хедлайнером на прошедшей неделе не совсем по футбольным причинам, хотя и с футбольной точки зрения можно отметить, что армейцы очень неудачно играют в последнее время с «Зенитом», да и в принципе последний месяц ЦСКА не может занести себе в актив. Думаю, что команда всё прекрасно понимает, она постарается сыграть в Самаре на победу, но соперник довольно сложный.
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Исходя из того, что «Крылья Советов» показывали в последнее время, исходя из возможностей ЦСКА, прежде всего обороны армейского клуба, я выбираю ставку обе забьют. Мне кажется, что удержать свои ворота сухими ЦСКА не сможет.
Конечно, они поедут в Самару забивать и рассчитывают, что им это удастся сделать, но надо понимать, что для достижения успеха, как когда-то было в Лиге чемпионов, ЦСКА почти всегда начинал с пропущенного мяча, и было ясно, что для победы надо забивать минимум дважды. Думаю, что и здесь примерно что-то такое. Обе забьют, коэффициент 1.83. На мой взгляд, самая логичная ставка на эту встречу», — сказал Андронов.
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