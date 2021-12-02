«Крылья Советов» — ЦСКА. Красно-синие извинятся перед болельщиками. Ведь да?

4 декабря состоится матч 17-го тура РПЛ «Крылья Советов» — ЦСКА. Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.39. Успех самарцев оценён экспертами в 3.18. Ставки на ничью принимаются за 3.42.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Крылья Советов» — ЦСКА 4 декабря 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч «Крылья Советов» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 1.89.

Анализ и прогноз матча 17-го тура РПЛ «Крылья Советов» — ЦСКА (04.12.2021)

Зима пришла. До перерыва в Российской Премьер-Лиге успеют провести ещё пару туров. 4 декабря в 17-м туре состоятся три встречи. В самой ранней из них самарские «Крылья Советов» примут московский ЦСКА. Стартовый свисток на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре прозвучит в 14:00 мск.

«Крылья Советов» вернулись в Российскую Премьер-Лигу после победы в ФНЛ. В первых турах выступали не лучшим образом. Однако адаптировались и начали показывать яркий и привлекательный футбол. Даже вошли в первую восьмёрку. Отставание от еврокубковой зоны составляет всего один балл. Могло бы быть лучше, если б не пара обидных осечек.

Одержали самарцы при этом семь побед. Обыграли команды как из нижней части турнирной таблицы, так и тех, что ведут упорную борьбу за самые высокие места. Был добыт успех с «Краснодаром» (1:0), «Динамо» (1:0) и «Сочи» (1:0). С лидирующим «Зенитом» (1:2) тоже сыграли весьма бойко, но уступили из-за спорного пенальти.

Такие результаты стали неожиданностью, ведь от подопечных Игоря Осинькина без наличия звёзд в составе можно было, скорее, ожидать борьбу за выживание. Однако они демонстрируют интересный и неплохой футбол, а при сохранении стабильности вполне могут даже замахнуться на какую-нибудь сенсацию. Накануне продлили контракт с Антоном Зиньковским, это большая новость.

Однако строить планы на будущее пока рано. В последних двух турах самарцы оступились. Не удержали победный счёт в домашней игре с «Уралом» (1:1) и не смогли распечатать ворота хромающего «Нижнего Новгорода» (0:0), хоть и имели очевидное территориальное преимущество. Уж не намечается ли очередной спад?

Как, например, у ЦСКА. Ныне армейцы располагаются на шестой строчке в таблице, набрав 24 балла. В последних четырёх турах РПЛ удалось набрать всего одно очко, да и то — со скромными «Химками» (0:0). Понятно, что тогда заметно помешало удаление Бруно Фукса в начале встречи. И всё же результаты категорически не впечатляют.

Теперь о перспективах думать трудно. После поражения от «Рубина» (0:1) москвичи натерпелись с «Сочи» (1:4) и уступили в довольно скучном матче «Зениту» (0:2). К списку негативных достижений добавим скандал с собственными болельщиками в прошлом туре. Многие зрители после этого отвернулись от клуба. А фанаты запланировали специальную акцию в Самаре.

Армейцы переживают этап перестройки, связанный с назначением на пост главного тренера Алексея Березуцкого. Из-за нехватки стабильности рискуют второй сезон подряд остаться без еврокубков. Необходимо обыгрывать «Крылья Советов» и возвращаться к былой форме, однако сделать это будет гораздо труднее, нежели сказать.

В атаке есть креативные Эджуке и Дзагоев. Вероятно, тренерский штаб попробует найти какой-то выход из сложившейся ситуации. Возможно, попробует другие сочетания. Плюс повышенную мотивацию никто не отменял. Необходимо исправляться за последние неудачи, чтобы не отстать от зоны еврокубков. На гол наиграть должны.

Однако «Крылья Советов» на своём поле не проигрывают на протяжении пяти матчей. Выступления с представителями первой части турнирной таблицы впечатляют, несмотря на то что в последних двух турах немного сдали. Пропустили даже от замыкающего таблицу РПЛ «Урала», который забивает реже всех.

Впрочем, оппонент тоже не блещет надёжностью в обороне в последнее время. Один Игорь Акинфеев постоянно отдуваться за всех не может. На наш взгляд, можно взять в качестве ставки «обе забьют». Коэффициент дают вполне рабочий — 1.89. Самарцы слишком хороши, чтобы остаться без мяча с такими армейцами. А гостям нужно исправлять ситуацию.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Крылья Советов» — ЦСКА 4 декабря 2021 года

ЦСКА нестабилен, вряд ли удастся удержать ворота на замке в Самаре. Однако и сами армейцы должны забить как минимум гол. Прошлая очная встреча завершилась в пользу москвичей со счётом 3:1. Ныне расклад сил иной, самарцы набрали хорошую форму и наверняка вспомнят былое. А вот красно-синим перед болельщиками надо извиняться.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.89.