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«Крылья Советов» — ЦСКА, 4 декабря 2021, прогноз и ставка на матч РПЛ, прямая трансляция, смотреть онлайн, какой канал

«Крылья Советов» — ЦСКА. Красно-синие извинятся перед болельщиками. Ведь да?
Михаил Коробов
«Крылья Советов» — ЦСКА: прогноз на матч РПЛ 04.12
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ЦСКА потерпел три поражения в четырёх прошлых турах, забив лишь один мяч.

4 декабря состоится матч 17-го тура РПЛ «Крылья Советов» — ЦСКА. Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.39. Успех самарцев оценён экспертами в 3.18. Ставки на ничью принимаются за 3.42.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Крылья Советов» — ЦСКА 4 декабря 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч «Крылья Советов» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.18, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 1.89.

Анализ и прогноз матча 17-го тура РПЛ «Крылья Советов» — ЦСКА (04.12.2021)

Россия - Премьер-Лига. 17-й тур
04 декабря 2021, суббота. 14:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
ЦСКА
Москва

Зима пришла. До перерыва в Российской Премьер-Лиге успеют провести ещё пару туров. 4 декабря в 17-м туре состоятся три встречи. В самой ранней из них самарские «Крылья Советов» примут московский ЦСКА. Стартовый свисток на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре прозвучит в 14:00 мск.

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«Крылья Советов» вернулись в Российскую Премьер-Лигу после победы в ФНЛ. В первых турах выступали не лучшим образом. Однако адаптировались и начали показывать яркий и привлекательный футбол. Даже вошли в первую восьмёрку. Отставание от еврокубковой зоны составляет всего один балл. Могло бы быть лучше, если б не пара обидных осечек.

Одержали самарцы при этом семь побед. Обыграли команды как из нижней части турнирной таблицы, так и тех, что ведут упорную борьбу за самые высокие места. Был добыт успех с «Краснодаром» (1:0), «Динамо» (1:0) и «Сочи» (1:0). С лидирующим «Зенитом» (1:2) тоже сыграли весьма бойко, но уступили из-за спорного пенальти.

Такие результаты стали неожиданностью, ведь от подопечных Игоря Осинькина без наличия звёзд в составе можно было, скорее, ожидать борьбу за выживание. Однако они демонстрируют интересный и неплохой футбол, а при сохранении стабильности вполне могут даже замахнуться на какую-нибудь сенсацию. Накануне продлили контракт с Антоном Зиньковским, это большая новость.

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Однако строить планы на будущее пока рано. В последних двух турах самарцы оступились. Не удержали победный счёт в домашней игре с «Уралом» (1:1) и не смогли распечатать ворота хромающего «Нижнего Новгорода» (0:0), хоть и имели очевидное территориальное преимущество. Уж не намечается ли очередной спад?

Как, например, у ЦСКА. Ныне армейцы располагаются на шестой строчке в таблице, набрав 24 балла. В последних четырёх турах РПЛ удалось набрать всего одно очко, да и то — со скромными «Химками» (0:0). Понятно, что тогда заметно помешало удаление Бруно Фукса в начале встречи. И всё же результаты категорически не впечатляют.

Теперь о перспективах думать трудно. После поражения от «Рубина» (0:1) москвичи натерпелись с «Сочи» (1:4) и уступили в довольно скучном матче «Зениту» (0:2). К списку негативных достижений добавим скандал с собственными болельщиками в прошлом туре. Многие зрители после этого отвернулись от клуба. А фанаты запланировали специальную акцию в Самаре.

Армейцы переживают этап перестройки, связанный с назначением на пост главного тренера Алексея Березуцкого. Из-за нехватки стабильности рискуют второй сезон подряд остаться без еврокубков. Необходимо обыгрывать «Крылья Советов» и возвращаться к былой форме, однако сделать это будет гораздо труднее, нежели сказать.

В атаке есть креативные Эджуке и Дзагоев. Вероятно, тренерский штаб попробует найти какой-то выход из сложившейся ситуации. Возможно, попробует другие сочетания. Плюс повышенную мотивацию никто не отменял. Необходимо исправляться за последние неудачи, чтобы не отстать от зоны еврокубков. На гол наиграть должны.

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Однако «Крылья Советов» на своём поле не проигрывают на протяжении пяти матчей. Выступления с представителями первой части турнирной таблицы впечатляют, несмотря на то что в последних двух турах немного сдали. Пропустили даже от замыкающего таблицу РПЛ «Урала», который забивает реже всех.

Впрочем, оппонент тоже не блещет надёжностью в обороне в последнее время. Один Игорь Акинфеев постоянно отдуваться за всех не может. На наш взгляд, можно взять в качестве ставки «обе забьют». Коэффициент дают вполне рабочий — 1.89. Самарцы слишком хороши, чтобы остаться без мяча с такими армейцами. А гостям нужно исправлять ситуацию.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Крылья Советов» — ЦСКА 4 декабря 2021 года

ЦСКА нестабилен, вряд ли удастся удержать ворота на замке в Самаре. Однако и сами армейцы должны забить как минимум гол. Прошлая очная встреча завершилась в пользу москвичей со счётом 3:1. Ныне расклад сил иной, самарцы набрали хорошую форму и наверняка вспомнят былое. А вот красно-синим перед болельщиками надо извиняться.

Ставка: обе забьют за коэффициент 1.89.

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Заглавное фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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