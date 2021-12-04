«Боруссия» Д — «Бавария»: прогноз Алексея Андронова на матч Бундеслиги

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «Боруссия» Д – «Бавария» в 14-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Баварии» за 1.83.



«Боруссия» не очень хорошо играет в Лиге чемпионов, но в чемпионате Германии сохраняет какое-то поступательное движение и держится рядом с «Баварией», чему помогают периодически и сами мюнхенцы, терпя какие-то странные поражения, уступая командам типа «Аугсбурга» и «Айнтрахта».

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Но на «Боруссию» настрой будет максимальный у «Баварии». Она прекрасно понимает, что это их главный соперник, исторический соперник, самый сильный на сегодняшний день. В логове соперника обыграть его – это во многом может определить выигрыш чемпионата. «Бавария» очень хороша тогда, когда она собрана и максимально сконцентрирована.



На этой игре будет очень мало зрителей, а это ещё один очень важный фактор. Дортмундский стадион – это часть команды, очень важная история в плане поддержки. Всего 15 тысяч зрителей разрешили, которые на огромном стадионе будут рассеяны, и той атмосферы, которую мы привыкли видеть, её не будет. Для «Баварии» это тоже плюс.



Я не очень высокого мнения о сегодняшнем составе «Боруссии». Считаю, что если все будут в максимальной форме у «Баварии», то она просто намного сильнее. Коэффициент на её победу в гостях 1.83 говорит о фаворитском статусе. Думаю, что так и надо действовать. Скорее всего, «Бавария» выиграет матч, а вместе с ним и первый круг, показав, что она главный кандидат в чемпионы», — сказал Андронов.

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