«Ньюкасл» — «Бёрнли»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 15-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Ньюкасл» — «Бёрнли».
Ставка: победа «Ньюкасла» с форой (0) за 1.70.
«Ньюкаслу», конечно, сильно не повезло в прошлом туре. Всё говорило за то, что «сороки» одержат наконец первую победу в сезоне, они ярко начали матч, но уже на 9-й минуте остались в меньшинстве. Тем не менее они продолжали биться, были активны и позитивны и явно превосходили «Норвич» в уровне игры. Блестящий удар Пукки позволил «канарейкам» вырвать ничью, но общего впечатления от прогресса «Ньюкасла» не испортил.
Думаю, что всю накопленную злость «Ньюкасл» выплеснет в следующем матче, благо соперник для этого подходящий. «Бёрнли», также находящийся в зоне вылета, пропускает в пяти из последних шести матчей и лишь изредка напоминает себя лучших времен», — сказал Петросьян.
Прогноз Егора Титова на матч «Спартак» — «Ахмат».
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