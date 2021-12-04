«Ньюкасл» — «Бёрнли»: прогноз Артура Петросьяна на матч АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 15-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «Ньюкасл» — «Бёрнли».



Ставка: победа «Ньюкасла» с форой (0) за 1.70.



«Ньюкаслу», конечно, сильно не повезло в прошлом туре. Всё говорило за то, что «сороки» одержат наконец первую победу в сезоне, они ярко начали матч, но уже на 9-й минуте остались в меньшинстве. Тем не менее они продолжали биться, были активны и позитивны и явно превосходили «Норвич» в уровне игры. Блестящий удар Пукки позволил «канарейкам» вырвать ничью, но общего впечатления от прогресса «Ньюкасла» не испортил.



Думаю, что всю накопленную злость «Ньюкасл» выплеснет в следующем матче, благо соперник для этого подходящий. «Бёрнли», также находящийся в зоне вылета, пропускает в пяти из последних шести матчей и лишь изредка напоминает себя лучших времен», — сказал Петросьян.

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