«Наполи» — «Аталанта»: ставка Максима Калиниченко на матч Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч итальянской Серии А «Наполи» – «Аталанта».



Ставка: победа «Аталанты» с форой (0) за 2.02.



«Наполи» сыграет с «Аталантой» в важнейшем, если не центральном матче тура в Серии А. Это хороший матч с точки зрения вывески и турнирной таблицы. Плюс, обе команды показывают отличную игру, что добавляет интереса к их противостоянию теперь.



«Наполи» в прошлом туре оступился, сыграв с «Сассуоло» — 2:2. Вела команда Спаллетти со счётом 2:0, но умудрилась дважды пропустить от не самого сильного противника. А вот «Аталанта» уверенно разгромила «Венецию» — 4:0. Хет-триком отметился Пашалич. Думаю, вся команда Гасперини сейчас набрала ход. А мы знаем, что в таком состоянии бергамасков тяжело остановить.



Поэтому здесь у «Наполи», который имеет кадровые потери, даже дома могут быть проблемы. Неаполитанцы вообще растеряли всю свою «непобедимость», которая была у них со старта сезона. Сейчас клуб начал часто терять очки. Недавно он даже проиграл в ответном матче Лиги Европы «Спартаку» — 1:2. Так что некие проблемы у подопечных Спаллетти определённо имеются.



В чемпионате «Наполи» нельзя терять очки, как он это сделал в игре с «Сассуоло». Если ты борешься за скудетто, то именно такие игры могут решать судьбу титула. И в такой ситуации клуб подходит к игре с почти «праймовой» «Аталантой». Очень тяжко хозяевам поля тут будет.



Бергамаски едут на эту игру, так сказать, с чистой совестью. Проиграть «Наполи» сейчас не так позорно, а вот отобрать у него очки – уже неплохое достижение. Думаю, команда Гасперини способна это сделать. Предложу заключить пари на успех «Аталанты» с форой (0)», — сказал Калиниченко.

Чего ждать от матча «Наполи» — «Аталанта»?

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