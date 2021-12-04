«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на игру чемпионата Англии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль».



Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1) за 1.70.



«Волки» просто фантастически играют в обороне, однако показатели в атаке ужасные — всего 12 мячей за 14 туров, что является одним из худших показателей в АПЛ. Это позволяет занимать промежуточную восьмую позицию, пусть даже скромные «Норвич» (0:0) с «Бёрнли» (0:0) не были обыграны.



По моему мнению, с такой результативностью делать в верхней половине турнирной таблицы абсолютно нечего. Совсем тяжело было вскрыть оборону аутсайдеров, с грандами ещё сложнее, да и держаться так в обороне долго не получится.



«Красные» неплохо смотрятся в нынешнем первенстве и заслуженно идут в тройке сильнейших, лишь недавно первый раз уступив. Тем не менее в предыдущем туре получилось уничтожить «Эвертон» (4:1) в принципиальном дерби. Вообще, у коллектива самая результативная линия нападения — 43 гола.



Я предполагаю, что «Ливерпуль» одержит комфортную победу вновь. Он в превосходный форме и отгружает в последних играх по четыре мяча. Оппонент за сезон забил-то всего в три раза больше, вряд ли хозяева составят конкуренцию», — сказал Павлюченко.