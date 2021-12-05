«Ювентус» — «Дженоа»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Италии

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч итальянской Серии А «Ювентус» – «Дженоа».



Ставка: победа «Ювентуса» с форой (-1.5) за 1.76.

«В 16-м туре итальянской Серии А сразятся «Ювентус» и «Дженоа». Для всех украинских фанатов это очень интересная вывеска. Но, скорее всего, исход матча уже почти предрешён.



«Дженоа» тренирует Андрей Шевченко, который был призван вытащить клуб из подвала турнирной таблицы. Едет его команда к «Ювентусу», который тоже стоит достаточно низко, сравнивая со своими ожиданиями. Сейчас туринцы идут ближе к середине турнира, чем к его верхушке.



Обе команды стремятся претендовать на большее. Впрочем, с таким графиком игр «Дженоа» не стоит рассчитывать на успехи. В прошлом туре ему уже пришлось играть с одним из претендентов на скудетто – «Миланом». В той встрече команда Шевченко бесславно проиграла – 0:3.



Тяжело будет «грифонам» и в этой игре. У них есть большие кадровые потери, в сравнении с прошлым сезоном. Они сейчас сильно разбалансированы, что лишний раз в прошлом матче доказал и «Милан». Думаю, у команды Аллегри в этой встрече проблем тоже не возникнет. Уж в таких матчах клуб обязан побеждать.



Поэтому здесь почти всё очевидно. Ставлю на победу «Ювентуса» с форой (-1.5) мяча».

Прогноз на матч «Ювентус» — «Дженоа» с коэффициентом 2.27.

Где покажут матч «Ювентус» — «Дженоа»?

Прогноз Александра Мостового на матч «Сочи» — «Краснодар».