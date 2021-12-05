«Сочи» — «Краснодар»: прогноз Евгения Ловчева на матч РПЛ

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 17-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Сочи» – «Краснодар». Встреча состоится 5 декабря в Сочи, начало запланировано на 19:00 мск.
Ставка: обе забьют за 1.62, тотал больше 2.5 мяча за 1.78, победа «Сочи» за 2.55.
«У «Краснодара» есть атака, но нет обороны. У «Сочи» есть всё. У команды есть и атака, и оборона выглядит складнее.
Более того, это две команды из одного региона. Принципиальные матчи. Здесь много будет зависеть от того, как «Краснодар» сыграет в обороне. Лично меня «Сочи» впечатляет больше, тем более эта команда будет играть на своём поле. Жду высокой результативности и обмена голами. Команда Владимира Федотова, скорее всего, возьмёт три очка».
Прогноз Александра Мостового на матч «Сочи» — «Краснодар».
Чего ждать от матча «Сочи» — «Краснодар»?
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