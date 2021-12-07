«Милан» — «Ливерпуль»: эксперты оценили шансы итальянского клуба в матче Лиги чемпионов

7 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Милан» — «Ливерпуль». Начало игры — в 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.11. Успех англичан оценён экспертами в 3.58. Ставки на ничью принимаются за 4.00.



Букмекеры уверены, что матч «Милан» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.37. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.58, на пенальти — за 2.50, на красную карточку — за 4.00. Гол Златана Ибрагимовича идёт за 2.40, гол Диогу Жоты — за 3.00.

Где смотреть матч «Милан» — «Ливерпуль»?

Прогноз Артура Петросьяна на матч «Милан» — «Ливерпуль».

Прогноз Александра Мостового на матч «Реал» — «Интер».