«Милан» — «Ливерпуль»: эксперты оценили шансы итальянского клуба в матче Лиги чемпионов

7 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Милан» — «Ливерпуль». Начало игры — в 23:00 мск.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.11. Успех англичан оценён экспертами в 3.58. Ставки на ничью принимаются за 4.00.
Букмекеры уверены, что матч «Милан» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.37. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.58, на пенальти — за 2.50, на красную карточку — за 4.00. Гол Златана Ибрагимовича идёт за 2.40, гол Диогу Жоты — за 3.00.
Где смотреть матч «Милан» — «Ливерпуль»?
Прогноз Артура Петросьяна на матч «Милан» — «Ливерпуль».
- 7 декабря 2021
-
08:00
- 6 декабря 2021
-
21:30
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:00
-
08:00
- 5 декабря 2021
-
21:45
-
19:00
-
18:00
-
17:20
-
16:40
-
16:00
-
15:20
-
14:40
-
14:00
-
13:50
-
13:40
-
13:20
-
12:40
-
12:00
-
11:20
-
10:40
-
10:00
-
09:20
-
08:40
-
08:00
- 4 декабря 2021
-
19:00