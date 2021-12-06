«Милан» — «Ливерпуль». Зачем Юргену Клоппу помогать «Атлетико»?

7 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Милан» — «Ливерпуль». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.11. Успех англичан оценён экспертами в 3.58. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Ливерпуль» 7 декабря 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Милан» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.37. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 1.58.

Анализ и прогноз матча 6-го тура Лиги чемпионов «Милан» — «Ливерпуль» (07.12.2021)

Клубный футбол в самом разгаре. На выходных отгремели внутренние первенства, на очереди — евроарена. 7 декабря стартует заключительный тур группового этапа Лиги чемпионов. «Милан» на легендарном стадионе «Сан-Сиро» в Италии примет «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

На днях «Милан» возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии, обойдя «Наполи». Дело за малым — удержаться на вершине. Задача сложная, особенно на фоне кадровых потерь. Впрочем, об этом будут думать позже. Сейчас необходимо занять нужную позицию в группе в Лиге чемпионов. Ведь старт у итальянцев в еврокубках абсолютно не задался, первые три тура проиграли.



Хотя миланцы вполне могли сыграть вничью как с «Ливерпулем» (2:3) и «Атлетико» (1:2), так и с «Порту» (0:1). Затем, правда, прибавили. Разошлись миром с португальцами (1:1), обыграли мадридцев (1:0) и поднялись на третью строчку в группе. Для выхода в плей-офф необходимо побеждать в последнем туре и надеяться на осечку «Порту». Задача непростая, но после первого круга ситуация смотрелась куда печальнее.



Выполнить свою часть работы подопечным Стефано Пиоли по силам. Дело в том, что «Ливерпуль» уже обеспечил себе безопасную подушку в 10 очков отрыва от ближайших преследователей и может расслабиться. Первое место никуда не уплывёт. «Россонери» должны этим пользоваться. И так уже отвыкли от выступлений в главном европейском турнире.

Долгих семь лет не удавалось попасть в Лигу чемпионов, поэтому вылететь на групповой стадии было бы обидно. Отступать некуда, поэтому сражаться придётся до последнего. Следовательно, красно-чёрные обеспечат мерсисайдцам тёплый приём. Благо подопечные Стефано Пиоли хороши в атакующем плане. За 16 туров чемпионата Италии наклепали 35 голов.



Впрочем, «Ливерпуль» сейчас тоже в прекрасной форме. Выиграл четвёртый матч кряду в АПЛ, а потому отстаёт от лидирующего «Манчестер Сити» всего на один балл в турнирной таблице. Ни для кого не станет удивлением, если именно красные станут главными конкурентами «Сити» борьбе за золото в нынешнем сезоне. Многое решит отрезок после отъезда нескольких важнейших исполнителей на Кубок Африки.

Подопечные Юргена Клоппа тоже демонстрируют невероятную результативность. На их счету 44 забитых мяча за 15 туров чемпионата Англии и 15 голов за пять туров в Лиге чемпионов. Единственное, в чём можно упрекнуть, — недостаточно надёжная игра защитников. Работы у Алисона Бекера стабильно много.



Редки случаи, когда голкипер не справляется, однако пару раз провалы в обороне даже стоили красным драгоценных очков. Например, пропустили трижды от ярко ворвавшегося в АПЛ «Брентфорда» (3:3) и упустили победу над «Брайтоном» (2:2). Мотивированные миланцы могут не простить за отсутствие концентрации.



А вот сказать, что англичане будут особенно настроены на победу в грядущем противостоянии, довольно трудно. Они уверенно лидируют в группе с гигантским отрывом от второго места. Тренерский штаб вполне может провести ротацию. Борьба за чемпионство на внутренней арене куда важнее, а нагрузку на лидеров надо дозировать.

Строго говоря, оба клуба очень результативны, на двоих наколотили 79 голов на внутренних аренах и ещё 20 — в Лиге чемпионов. Ставить на чью-либо победу довольно опасно. «Милан» наверняка соберётся и постарается забрать три очка. Но и гостей списывать со счётов не стоит, даже экспериментальный состав выглядит грозно. Лучше возьмём ТБ 2.5 мяча за 1.72. Кьер вылетел, так что даже без нескольких лидеров гости наверняка забьют.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Ливерпуль» 7 декабря 2021 года

«Милану» для выхода в плей-офф необходимо выиграть любой ценой. Соперник невероятно хорош в нападении, однако уже гарантировал себе первое место в группе. Юрген Клопп наверняка побережёт лидеров и доверится резервистам, что повышает шансы итальянцев. Ждём бодрого футбола и как минимум трёх голов.



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.72.