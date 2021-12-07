«Милан» — «Ливерпуль»: где смотреть матч, онлайн трансляция, по какому каналу покажут

7 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Милан» — «Ливерпуль». Начало игры — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.11. Успех англичан оценён экспертами в 3.58. Ставки на ничью принимаются за 4.00.
Букмекеры уверены, что матч «Милан» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.37. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.59, на гол в первые 15 минут — за 3.00, на автогол — за 7.00. Победа «Милана» в один мяч оценена в 3.90.
Прогноз Александра Елагина на матч «Милан» — «Ливерпуль».
Прогноз Алексея Андронова на матч «Бенфика» — «Динамо Киев».
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