«ПСЖ» — «Брюгге»: эксперты оценили шансы Лионеля Месси забить в матче Лиги чемпионов

7 декабря в Париже пройдёт матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Брюгге». Начало запланировано на 20:45 мск, в прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 1».



Эксперты отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу французов предлагается с коэффициентом 1.33. В случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 1330 рублей. Победа бельгийцев оценивается в 9.30. Ставки на ничью принимаются за 6.05.



Аналитики не сомневаются, что матч «ПСЖ» — «Брюгге» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61.



Заключить пари на «обе забьют» можно за 1.72, на пенальти — за 2.30, на красную карточку — за 4.00. Если забьёт Лионель Месси, сыграет коэффициент 3.30. Со ставки в 1000 рублей выигрыш составит 3300 рублей.

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