Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«ПСЖ» — «Брюгге»: смотреть онлайн, трансляция матча Лиги чемпионов, какой канал покажет

«ПСЖ» — «Брюгге»: смотреть онлайн, трансляция матча Лиги чемпионов, какой канал покажет
Комментарии

7 декабря в Париже пройдёт матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Брюгге». Начало запланировано на 20:45 мск, в прямом эфире игру покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Эксперты отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу французов предлагается с коэффициентом 1.33. В случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 1330 рублей. Победа бельгийцев оценивается в 9.30. Ставки на ничью принимаются за 6.05.

Аналитики не сомневаются, что матч «ПСЖ» — «Брюгге» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61.

Заключить пари на «обе забьют» можно за 1.72, на пенальти — за 2.30, на красную карточку — за 4.00.

Прогноз Павла Занозина на матч «ПСЖ» — «Брюгге».

Прогноз Александра Елагина на матч «Милан» — «Ливерпуль».

Прогноз Алексея Андронова на матч «Бенфика» — «Динамо Киев».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021