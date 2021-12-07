«Реал» Мадрид — «Интер»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Интер».

Ставка: «Интер» не проиграет за 1.75.

«Заключительный тур Лиги чемпионов. В Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» играет «Реал» против «Интера». Обе команды обеспечили себе место в плей-офф, правда, пока неизвестно, с какого места. В случае победы «Интер» может подняться на первое место.



Я уже говорил, что у «Реала» очень интенсивный график. Была и перенесённая игра с «Атлетиком» из Бильбао, где «Реал» выглядел не очень здорово. Не сказать, что «Реал» выглядел здорово в последнем матче против «Реала Сосьедад», но главное, что есть победа. Класс — есть класс. Винисиус момент реализовал. Йович неплохо вышел на замену.



Карим Бензема не сыграет из-за мышечного повреждения, а мы понимаем, что без Карима Бензема можно локально сыграть в Сан-Себастьяне, но на дистанции будут немалые проблемы. Мне кажется, что «Реал» как-то выдохся, когда есть такое количество матчей, плюс не сильно и ротирует состав Карло Анчелотти.



«Реал» действительно играет неплохо, но и здорово играет «Интер» под руководством Индзаги. Видел матч против «Наполи», где «Интер» был просто превосходен. Здорово «Интер» играл и против «Шерифа». И в последнем туре три мяча за тайм отгрузил «Роме».



У «Интера» есть какой-то комплекс «Реала». В прошлом сезоне, когда эти две команды играли на групповой стадии, то «Интер» оба раза играл не хуже, но в каждой из встреч проиграл. В первом круге «Интер» тоже отлично играл и в первом тайме смотрелся лучше, но потом в концовке пропустил и уступили.



Мне кажется, что пришло время, когда «Интеру» должна прилететь компенсация. По всем ресурсам на данном этапе «Интер» точно не слабее, чем мадридский «Реал». Может, уступает в опыте — да, но по классу игроков, по выстроенности смотрится неплохо.



Мой прогноз на этот матч — «Интер» не проиграет за 1.75. Думайте сами и решайте сами — это исключительно мои мысли на ближайший матч «Реала» и «Интера».

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