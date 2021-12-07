«РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити»: ставка Сергея Кривохарченко на матч Лиги чемпионов

Телекомментатор и специалист в немецком футболе Сергей Кривохарченко дал свой прогноз на матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити».

Ставка: тотал больше 3 мячей за 1.79.

«Прошлый матч между этими командами получился очень весёлым. «Лейпциг» догонял, но проиграл со счётом 3:6. С тех пор изменилось многое. У «Лейпцига» был отправлен в отставку Джесси Марш. Три поражения подряд дали о себе знать. Тренера не спасла даже победа со счётом 5:0 над «Брюгге». У «Лейпцига» много проблем с травмированными игроками и коронавирусом. Не сыграют Ольмо, Айдара, Хальстенберг, Поульсен, Орбан. Большого количества футболистов не хватает.



У «Манчестер Сити» нет кадровых проблем и пять побед подряд в АПЛ. Следующий матч в чемпионате с «Вулверхэмптоном». В этом же матче команде Гвардиолы ничего не нужно, она уже гарантировала себе первое место в группе. «Лейпцигу» же нужно биться за место в Лиге Европы. Возможно, что «Манчестер Сити» не сыграет основой и прибегнет к активной ротации. Поэтому не вижу здесь явного фаворита.



«Лейпцигу» нужно атаковать, чтобы выйти в плей-офф Лиги Европы, но у него есть явные проблемы в обороне. Если «Манчестер Сити» сыграет резервным составом, что вполне возможно, проблемы в защите будут и у них. Поэтому просто жду много забитых голов».

Прогноз Александра Елагина на матч «Милан» — «Ливерпуль».

Прогноз Константина Генича на матч «Реал» — «Интер».

Прогноз Алексея Андронова на матч «Бенфика» — «Динамо Киев».