«Реал» — «Интер»: ставка Эдуарда Мора на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч «Реал» — «Интер».
Ставка: «Реал» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.79.
«Обе команды в последнее время идут просто превосходно. Если брать последние пять матчей, то это только победы. «Интер» забивает побольше, чем «Реал». Но Анчелотти играет рационально: голов хватает для победы.
Обе команды очень мало пропускают. «Интер» вообще не пропускает, а «Реал» пропускает очень мало. Обе обеспечили себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, теперь пойдёт борьба за первое место. Чтобы завоевать лидерство в группе, «Реалу» достаточно сыграть вничью.
Думаю, игра будет вязкая, мяч будет часто в центре поля, пойдёт позиционная борьба. Вряд ли кто-то будет раскрываться и рисковать. Оба клуба хороши в обороне. При этом лучший нападающий мадридцев Карим Бензема получил травму и вряд ли сыграет. Это также скажется на атакующем потенциале хозяев.
Я уверен, что Анчелотти добьётся нужного результата, не проиграет. При этом голов будет немного. Играю 1Х и ТМ 2.5 мяча».
Прогноз Константина Генича на матч «Реал» — «Интер».
Прогноз Сергея Кривохарченко на матч «РБ Лейпциг» — «Ман Сити».
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