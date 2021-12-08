«Зенит» — «Челси»: ставка Эдуарда Мора на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Челси».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.80.

«Матч будет проходить в Санкт-Петербурге. В городе сейчас очень холодно, в районе минус 20. Хорошо, что есть стадион с крышей, где команды смогут поиграть в комфортных условиях.



«Зениту» уже ничто не грозит: он не может подняться выше или опуститься ниже. А значит, сможет сыграть перед своими болельщиками раскрепощённо, показать хороший футбол. Тем более потерь в составе нет. Есть из кого выбрать.



«Челси» хоть и обеспечил себе выход в плей-офф, но борется за первое место. «Ювентус» наверняка обыграет «Мальмё», поэтому Тухель будет играть только на победу.



Хоть «Челси» и пропустил всего один мяч в предыдущих пяти матчах, но я уверен, что на своём поле «Зенит» забьёт. Поэтому ставлю на тотал больше 2.5 мяча».

Прогноз Романа Павлюченко на матч «Зенит» — «Челси».

Прогноз Максима Калиниченко на матч «Бенфика» — «Динамо Киев».

Прогноз Алексея Андронова на матч «Бавария» — «Барселона».