«Аталанта» — «Вильярреал»: прогноз Максима Калиниченко на матч Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Аталанта» – «Вильярреал».



Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 гола за 1.86.



«Янг Бойз» с последнего места отстаёт от «Аталанты» на два очка, а от «Вильярреала» — на три. Но швейцарцы в последнем матче играют с немотивированным «МЮ». Так что, кто знает, может «Бойз» и наберёт три очка в заключительном туре. Так что и «Аталанта», и «Вильярреал» нуждаются здесь в победе.



«Вильярреал» — очень неудобный соперник. Это опытная команда, которая часто выступает в еврокубках. Собственно, команда Унаи Эмери является действующим чемпионом Лиги Европы. Она претендовала на первое место и в их квартете. Однако «МЮ» смог дважды не проиграть испанцам, не без доли везения, я считаю.



«Вильярреал» может сыграть по-разному: и закрыться в обороне, и проводить много контратак. В контроль мяча подопечные Эмери тоже способны играть. Однако в таком стиле им будет тяжело против «Аталанты», в которой Гасперини проповедует персональный прессинг.



Думаю, ни одна гостевая команда не сможет сыграть с бергамасками в контроль. «Вильярреал» тут не будет исключением. Но посмотрим, повторюсь – испанцы сами по себе очень неудобно для соперников играют.



В общем, думаю, нас ждут зрелищный матч и упорная борьба. Обе команды, наверное, забьют. Атакующий потенциал у них обеих довольно большой. В защите «Аталанта» не так сильна, она много пропускает. Однако дома бергамаски обязаны огорчать оборону противника. Ну а «Вильярреал» способен забивать в контратаках.



Предложу поставить здесь на немного рискованный вариант, на мой взгляд — обе команды забьют + тотал больше 2.5».

Прогноз Виктора Гусева на матч «Бавария» — «Барселона».

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