«Зальцбург» — «Севилья»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов

Бывший форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предлагает свою ставку на матч Лиги чемпионов «Зальцбург» — «Севилья».
Ставка: победа «Севильи» за 2.40.
«Зальцбург» неожиданно для всех выдал блестящий старт, чего хватило для того, чтобы выйти на вторую позицию в группе, в которой всё будет решаться именно сегодня. Подопечные Маттиаса Яйсле в двух последних турах сбавили обороты – «красные быки» уступили по очереди «Вольфсбургу» и «Лиллю».
В австрийской Бундеслиге «Ред Булл» после 17 туров первым отобрался в плей-офф. Хозяева добыли 13 побед и на 12 очков опережают ближайшего преследователя.
«Севилья» после 15 туров текущего первенства Ла Лиги вышла на вторую позицию в турнирной таблице. Нервионцы добыли девять побед и 31 балл, что на семь меньше, чем у лидера, при одной игре в запасе.
Перед сегодняшним матчем испанский коллектив с одной победой и тремя мирными исходами занимает третью позицию в группе, уступая первому «Лиллю» два балла.
Уверен, что севильцам будет очень непросто, но команда сейчас на ходу и может выиграть за счёт класса и опыта исполнителей. Предполагаю, что игра будет жёсткая и порадует обилием голевых моментов и результативным итогом. Моя ставка – победа «Севильи».
Прогноз Егора Титова на матч «Бавария» — «Барселона».
Прогноз Алексея Андронова на матч «Легия» — «Спартак».
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