«Марсель» — «Локомотив»: эксперты оценили шансы железнодорожников выйти в евровесну

9 декабря в Марселе пройдёт матч Лиги Европы между «Марселем» и «Локомотивом». Начало запланировано на 23:00 мск.



Победа позволит москвичам продолжить борьбу в Лиге конференций, при любом другом исходе они завершат выступление в еврокубках.



Эксперты не сомневаются в победе французского клуба: заключить пари на «Марсель» предлагается с коэффициентом 1.45. В случае успеха выигрыш с 1000 рублей составит 1450 рублей. Победа российского клуба доступна за 7.20, ничья — за 5.10.

Почему «Локомотив» проиграет «Марселю»?

Аналитики убеждены, что матч «Марсель» — «Локомотив» окажется результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён в 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — в 2.39. Если хозяева смогут отличиться, зайдёт коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61.



Поставить на «обе забьют» предлагается за 1.81, на гол Аркадиуша Милика — за 1.85, на гол Фёдора Смолова — за 4.00.

Где покажут матч «Марсель» — «Локомотив»?

Прогноз Александра Мостового на матч «Легия» — «Спартак».

Прогноз Василия Уткина на матч «Легия» — «Спартак».