«Марсель» — «Локомотив»: время начала матча Лиги Европы, где смотреть

Сегодня, 9 декабря, состоится матч заключительного тура группового этапа Лиги Европы «Марсель» — «Локомотив». Начало игры — в 23:00 мск.
Прогноз Павла Занозина на матч «Марсель» — «Локомотив».
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.45. Успех россиян оценён экспертами в 7.40. Ставки на ничью принимаются за 5.40.
Аналитики также считают, что матч «Марсель» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.37. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.
Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ».
Почему «Локомотив» проиграет «Марселю»?
Прогноз Василия Уткина на матч «Легия» — «Спартак».
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