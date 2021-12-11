«Ливерпуль» — «Астон Вилла»: прогноз Романа Гутцайта на матч чемпионата Англии
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Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Астон Вилла».
Ставка: тотал меньше 3.5 гола за 1.80.
«На этой неделе «Ливерпуль» уже провёл один матч, «Астон Вилла» – на выходных, а уже посреди следующей недели – матч АПЛ. Думаю, что в таком напряженном графике сложно ждать сумасшедшей результативности от команды Юргена Клоппа.
Под руководством Джеррарда «Астон Вилла» выглядит достаточно организованно. Конечно же, она посопротивляется и сделает все, чтобы не дать сыграть «Ливерпулю». А у «красных» стали появляться проблемы с реализацией. Вспомните хотя бы матч с «Вулверхэмптоном», когда победный гол Дивок Ориги забил на 94-й минуте. Мне понравился вариант ТМ 3.5 с неплохим коэффициентом 1.80".
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