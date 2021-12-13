«Рома» — «Специя»: прогноз Дениса Наливайко на матч чемпионата Италии

Комментатор Денис Наливайко дал прогноз на матч 17-го тура Серии А сезона-2021/2022 «Рома» — «Специя».

Ставка: жёлтая карточка в первые 26 минут — нет за 1.83.

«Матч, который будет сыгран в понедельник и к нему будет повышено внимание из-за Жозе Моуриньо. Есть ощущение, что этот португальский специалист находится на грани увольнения. Последние результаты «Ромы» очень плохие, поэтому появляется всё больше разговоров о его отставке. Конечно, «Рома» должна обыгрывать «Специю». «Рома», я думаю, будет играть первым номером.

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«Специя» – симпатичная команда, которая неплохо показывает себя в игровом плане в последних матчах. Безусловно, будут возможности приблизить Жозе Моуриньо к увольнению, но всё же «Рома» – фаворит.



Я нашёл очень интересную ставку на этот матч – до 27-й минуты не будет жёлтой карточки, как мне кажется. Вряд ли команды будут играть в быстрый футбол и лететь в подкаты. По статистике в первых таймах показывается не так много жёлтых карточек».

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