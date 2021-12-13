«Рома» — «Специя»: прогноз Максима Калиниченко на матч Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч итальянской Серии А «Рома» — «Специя».



Ставка: тотал меньше 3 гола за 1.95.



«Рома» сейчас на седьмой строчке в таблице. Команда Моуринью в последнее время стала часто терять очки. Ранее соседи по таблице тоже не так часто побеждали. Однако сейчас римляне уже опустились за пределы зоны еврокубков. Их отставание от команд из топ-4 уже приличное — девять и более очков.



Но у «Специи», конечно, ситуация хуже. Этот клуб едва не попадает в зону вылета. Он стоит на 17-м месте с 12 баллами. Правда, соперники ниже отстают от этой команды всего на пару очков. Так что «Специя» близка к попаданию в число аутсайдеров чемпионата Италии.



В последних матчах «Рома» проигрывала не только тяжёлым соперникам. Так, кроме «Интера» (0:3), она ещё потерпела поражение от «Болоньи» (0:1) и «Венеции» (2:3). Сейчас команда Моуринью находится далеко не в лучшем состоянии. В этом матче она наверняка постарается не пропустить много.



«Специя» же недавно прервала серию проигрышей из трёх матчей. Клуб встречался с «Сассуоло» и смог сыграть с ним вничью. До этого он проиграл нескольким топовым командам и «Болонье» (0:1).



Здесь, я думаю, победа «Ромы» очевидна. У неё возникали недавно проблемы с не самыми сильными соперниками. Однако «Специю» римляне обязаны обыграть. Думаю, будет интересно угадать точное количество голов здесь. Вспоминая неудачи команды Моуринью, думаю, она сыграет в закрытый футбол от обороны и постарается выиграть с минимальным счётом. Мой вариант ставки – тотал меньше трёх мячей».

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