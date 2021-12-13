«Сочи» — «Спартак»: прогноз Владислава Радимова на матч 18-го тура РПЛ

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч чемпионата России по футболу «Сочи» — «Спартак».
Ставка: победа «Спартака» с нулевой форой за 2.71.
«После победы над «Легией» и выхода в плей-офф Лиги Европы «Спартак» находится на эмоциональном подъёме. Футболисты поверили в Руя Виторию, он лучше понял команду. «Спартак» хоть и проиграл «Краснодару» не так давно, но показывал хороший футбол. Против «Ахмата» тоже смотрелись неплохо, но в той игре всё сломало удаление. Впрочем, всё равно показали характер и добились результата.
«Сочи» пропускает в каждом матче. Нельзя сказать, что команда Федотова станет непреодолимым препятствием для красно-белых. Мой прогноз — победа «Спартака», подстрахуемся и возьмём фору ноль».
Прогноз Виктора Гусева на матч «Сочи» — «Спартак».
Прогноз Эдуарда Мора на матч «Сочи» — «Спартак».
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