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«Сочи» — «Спартак»: прогноз Владислава Радимова на матч 18-го тура РПЛ

«Сочи» — «Спартак»: прогноз Владислава Радимова на матч 18-го тура РПЛ
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Экс-игрок «Зенита» и сборной России Владислав Радимов дал прогноз на матч чемпионата России по футболу «Сочи» — «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» с нулевой форой за 2.71.

«После победы над «Легией» и выхода в плей-офф Лиги Европы «Спартак» находится на эмоциональном подъёме. Футболисты поверили в Руя Виторию, он лучше понял команду. «Спартак» хоть и проиграл «Краснодару» не так давно, но показывал хороший футбол. Против «Ахмата» тоже смотрелись неплохо, но в той игре всё сломало удаление. Впрочем, всё равно показали характер и добились результата.

«Сочи» пропускает в каждом матче. Нельзя сказать, что команда Федотова станет непреодолимым препятствием для красно-белых. Мой прогноз — победа «Спартака», подстрахуемся и возьмём фору ноль».

Прогноз Виктора Гусева на матч «Сочи» — «Спартак».

Прогноз Эдуарда Мора на матч «Сочи» — «Спартак».

Прогноз Константина Генича на матч «Сочи» — «Спартак».

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