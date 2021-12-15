«Боруссия М» — «Айнтрахт»: прогноз Дмитрия Симонова на матч чемпионата Германии

Журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 16-го тура Бундеслиги сезона-2021/2022 «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Айнтрахт».

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 гола за 1.90.

«Боруссия» проиграла три последних матча с общим счётом 2:14. Ситуацию надо срочно исправлять — вряд ли в этой домашней игре Гладбах предстанет таким же раскладным. Думаю, нас ждёт интересная и результативная игра, потому что «Айнтрахт» сейчас в порядке, в минувшем туре обыграл «Байер» со счётом 5:2 и в принципе является одной из лучших команд Бундеслиги по игре на выезде (11 очков, +3=2-3, 12:14).

Ставки «обе забьют» и ТБ 2.5 зашли в 5 из 6 последних встреч этих соперников. У «Айнтрахта» в последних матчах: ОЗ — 7 раз из 8, ТБ 2.5 — 5 из 7. У «Гладбаха» ТБ 2.5 — 6 раз из 7. И в этот раз хозяевам обязательно надо забивать, чтобы искупить вину перед болельщиками за прошлые грехи».

Почему от матча «Боруссия М» — «Айнтрахт» не стоит ждать высокой результативности?

Прогноз на матч «Аугсбург» — «РБ Лейпциг».

Прогноз на матч Россия — Канада.