«Байер» — «Хоффенхайм»: прогноз Дмитрия Симонова на матч чемпионата Германии

Журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 16-го тура Бундеслиги сезона-2021/2022 «Байер» — «Хоффенхайм».

Ставка: «Байер» не проиграет и обе забьют за 1.74.

«В случае победы «Хоффенхайм» обгонит «Байер» и выйдет на третье место в Бундеслиге. Леверкузенцы, в прошлом туре крупно уступившие во Франкфурте (2:5), постараются этого не допустить. «Байер» сейчас не в лучшей форме — перед поражением от «Айнтрахта» была ещё неудача в выездной игре с «Ференцварошем» (0:1). Третья неудача подряд станет свидетельством кризиса команды.



«Хоффенхайм» же выиграл в четырёх турах подряд и во многом сенсационно идет так высоко. Кажется, для «Байера» в этой игре ставки более высоки — думаю, хозяева не проиграют, хотя позволят гостям забить.



Также предположу, что в матче будет много угловых. Обе команды идут в числе лидеров Бундеслиги по угловым — и те, и другие подают в среднем более 5 угловых за игру.



Форвард «Байера» и сборной Чехии Шик забил шесть голов в двух последних матчах (против «Айнтрахта» исполнил и пенальти) и семь в последних четырех. Многое будет зависеть от него».

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