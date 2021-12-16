«Ливерпуль» — «Ньюкасл»: прогноз Максима Калиниченко на матч АПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч английской Премьер-лиги «Ливерпуль» – «Ньюкасл».
Ставка: тотал меньше 3.5 гола за 2.05.
«С «Ньюкаслом», конечно, происходит очень интересная ситуация в этом сезоне. Клуб, из которого новые владельцы хотят сделать второй «Манчестер Сити» или «ПСЖ», всё ещё идёт в зоне вылета. Большие проблемы есть у «сорок», хотя с новым тренером Эдди Хау потихоньку их результаты начинают выправляться.
Так, был «Ньюкаслом» недавно обыгран его сосед по таблице – «Бёрнли» (1:0). Также клуб смог поделить очки с «Брентфордом» (3:3) и с «Норвичем» (1:1). Однако в этом туре у «сорок» вряд ли получится заработать хоть какие-то очки.
«Ливерпуль» привычно для многих идёт в первой четвёрке АПЛ. Команда Клоппа вернулась после не самого лучшего прошлого сезона. Сейчас она снова ведёт борьбу за чемпионство. Хотя у красных остались те же проблемы, что и раньше. Нет глубины состава у немецкого специалиста. Скоро ещё и Кубок Африки, на который точно уедут Салах и Мане. Страшно представить, что будет тогда делать команда.
Но это только означает, что «Ливерпуль» обязан зарабатывать очки в каждом туре. Собственно, он это и делает – мерсисайдцы идут на серии побед. Сейчас «Ньюкасл» они тоже, само собой, обыграют.
Несмотря на очевидный исход, попробую угадать количество голов. В последних матчах команде Клоппа часто везло. Нельзя сказать, что все свои победы недавно она добывала, играя «в одну калитку». Дважды клуб сыграл со счётом 1:0. Так что и сейчас, в середине недели, я не жду от «Ливерпуля» большого количества голов. Ну а «Ньюкаслу» в этом матче остаётся только отбиваться».
Где покажут матч «Ливерпуль» — «Ньюкасл»?
Ставка на матч «Лестер» — «Тоттенхэм» с коэффициентом 2.85.
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