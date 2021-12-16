Чехия — Финляндия: прогноз Максима Лебедева на матч Кубка Первого канала

Журналист Максим Лебедев дал прогноз на матч Кубка Первого канала Чехия – Финляндия.

Ставка: победа Финляндии за 2.53.

«Из истории Еврохоккейтура известно, что когда на каком-либо этапе появляется пятая команда, то это приводит в первую очередь к появлению бардака в чёткой структуре турнира. И нынешний Кубок Первого канала исключением из этого правила не стал. При расписывании этапной пульки на четверых в отдельно взятом турнире Еврохоккейтура играется шесть матчей, которые чётко раскладываются на три игровых дня. При пяти командах таких матчей, по идее, становится уже 10, и, скажем, в пять игровых дней они не влезают. Но и затягивать турнир смысла нет. И нынешний Кубок Первого канала потерял два матча, вроде бы обязательных в системе «каждый с каждым». Бог с ним, с матчем Чехия – Канада, ведь игры с «гостями» в общий зачёт Евротура не идут. Но что делать с отсутствующим матчем Швеция – Финляндия? Как мы будем в итоге подсчитывать очки, если участники общего турнира проведут разное количество матчей?



В отличие от нашей сборной, ни чехам, ни финнам нет необходимости надевать всё лучшее сразу. При этом и те и другие понимают, что это последний минимально приличный турнир сборных перед Олимпиадой, и ежели НХЛ покажет Пекину дулю, туда поедут составы, максимально приближенные к тем, что есть сейчас.



Что есть сейчас, мы представляем, конечно, слабо. Фамилии в целом знакомые, среди которых есть даже родные, но как они заработают в новых для себя сочетаниях. Опять-таки на статистику личных встреч уповать бесполезно: и в целом по Евротуру, и конкретно по Кубку Первого канала соперники, обычно встречающиеся в первом туре всех турниров, мутузят друг друга с переменным успехом. Но, как правило, кто-то оказывается готов лучше, поэтому дополнительное время встречается не слишком часто.



Остаётся вспомнить, что горячие финские парни неплохо начали международный хоккейный сезон у себя дома, тогда как чехи его провалили напрочь, проиграв три матча из трёх. Предположу, что тенденция устоит и финны победят и в Москве, причём сделают это в основное время, пусть и с минимальным преимуществом в счёте».

Ставка на матч Чехия — Финляндия.