Чехия — Финляндия: прогноз Владимира Вуйтека на матч Кубка Первого канала

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч Евротура Чехия — Финляндия.

Ставка: Финляндия не проиграет + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.55.

«Для Чехии Финляндия исторически неудобный соперник, тяжело нашей команде даются матчи с ней. Много раз Чехия проигрывала финнам в матчах Евротура. Конечно, эту встречу Чехия проведёт на своём льду, но в любом случае нашу сборную ожидает тяжёлый матч, команды будут биться от начала и до конца, и вполне вероятно, что игра завершится вничью. Я сделаю прогноз на то, что Финляндия не проиграет в основное время.



На этом этапе Евротура у Чехии хороший состав, в целом сейчас у нас опытная команда, но финны являются очень неудобным соперником, против которого всегда тяжело играть, какой бы состав ни был. Чехия играет дома, однако не так много болельщиков пустят на матч, так что команда останется без хорошей поддержки.



Финляндия надёжно играет в обороне, качественно проводит контратаки и за счёт этого добивается результата. В предстоящей встрече жду от финнов такой же игры, которая поможет им как минимум не проиграть в основное время. Заброшенных шайб много мы не увидим, предполагаемый счёт встречи 1:1 или 2:2, либо же финны выиграют 2:1».

Ставка на матч Чехия — Финляндия.