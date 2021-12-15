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Россия — Канада: прогноз Дарьи Мироновой на матч Кубка Первого канала

Россия — Канада: прогноз Дарьи Мироновой на матч Кубка Первого канала
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Журналист Дарья Миронова дала прогноз на матч Евротура Россия — Канада.

Ставка: тотал больше 5 шайб за 1.68.

«Во-первых, у России точно не сыграют Алиев и Кузьменко, это большое упущение. Талантливые, быстрые, шустрые, креативные игроки. Самая симпатичная линия в этом составе, на мой взгляд, это защитники. Самая слабая на этот раз – вратарская. Но, возможно, и такого состава хватит для участия в домашнем этапе Евротура.

Канадцы. Это не тот случай, когда получится сильно усилиться, потому что не все европейские команды разрешат игрокам приехать в Россию из-за ковида. Поэтому будут искать глубоко в клубах КХЛ, а там можно найти интересных ребят. Но сборная Канады никогда не собиралась в таком составе, поэтому у них будет всего лишь одна тренировка, времени на адаптацию нет. Для них не так будет важен показатель, как, скорее, игра за свою страну.

В общем-то, всё может получиться непредсказуемо, но я нашла хороший коэффициент на ТБ (5), его я, пожалуй, и выберу».

Прогноз Владимира Вуйтека на матч Россия — Канада.

Прогноз Максима Лебедева на матч Россия — Канада.

Прогноз Павла Лысенкова на матч Россия — Канада.

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